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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Meğer asıl sorun ‘Adnan Hoca ve kedicikleri’ değilmiş!

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Meğer asıl sorun “Adnan Hoca ve kedicikleri” değil, internet üstünden yapılan video ve TV yayınları ile internet sistemleri üstünden yapılan yayınları RTÜK’ün denetimi altına almakmış!

Nitekim ortaya çıktı ki; Meclise 2 Şubat’ta sunulan “torba yasa” tasarısında, internet üzerinden yapılan televizyon ve radyo yayınları ile ilgili kapsamlı bir sansür düzenlemesi yer almış. Tasarı ile RTÜK Yasası’na madde eklenerek internet ortamında yapılan yayınlar RTÜK denetimine sokuluyor.

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Diyanetin girişimleriyle Mecliste AKP-MHP koalisyonunun “internet sansürü yasası” yapma girişiminin aynı günlere denk gelmesi de herhalde tesadüf değildir.

Bu yüzden de Diyanetin girişiminin, sansür yasasına karşı çıkışları azaltmak üzere yapılan bir girişim olduğunu söylemek yanlış olmaz.

İhsan Çaralan’ın yazısı


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