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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Meclis, tarihe geçecek kararın üstüne tüy dikmiştir!

Gergerlioğlu hakkında ‘Yargıtay kararı’ olarak, somutlanan karar, pek çok başka benzer davalarda olduğu gibi, hukuki değil tamamen siyasi bir karardır. Meclis de, bu hukuki görünümlü siyasi kararı bahane edip Gergerlioğlu’nun vekilliğini düşürerek, tarihe geçecek bu kararın üstüne tüy dikmiştir!

Sosyal medyadaki bir paylaşımı gerekçe gösterilerek Gergerlioğlu hakkında Terör örgütünü övme suçlamasıyla açılan davadan sonra, Gergerlioğlu’nun milletvekili seçilip dokunulmazlık kazanmasıyla hakkındaki yargılamanın durdurulması gerekirken yerel mahkeme yargılamayı durdurmuyor. Mahkemenin kararı istinaf mahkemesinden geçiyor, Yargıtaya geliyor. Yargıtay, Anayasa’nın 83’üncü maddesi çerçevesinde yargılamanın durdurulması kararı vermesi gerekirken yerel mahkemenin kararını onaylıyor.

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Oysa AYM’nin Berberoğlu’nun başvurusu üstüne aldığı iki kararda; milletvekilinin seçilmesiyle birlikte dokunulmazlık kazandığı, dolayısıyla hakkındaki yürüyen davaların durdurulması gerektiği açıkça yer alıyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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