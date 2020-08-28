İhsan Çaralan: Kurtuluşçuluk, emperyalizme karşı olmayı gerektirir; fetihçilik ve cihatizm ise işbirlikçiliğin son sığınağıdır

Medya ve siyasette günlerdir, Malazgirt Savaşı’nın yıl dönümünün kutlanması serbestken, 30 Ağustos kutlamalarının İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanması tartışılıyor.

Malazgirt’in iktidarın değerler terazisindeki ağırlığının 30 Ağustos’a göre açık ara fazla olması, elbette ki AKP’nin genlerindeki gericiliğin canlanıp ülkenin demokratik kazanımlarıyla, cumhuriyet değerleriyle hesaplaşma güdüsünün giderek daha belirginleşmesiyle bağlantılıdır.

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Bu tutum kendisini; cihatizm ve fetihçilik ile kurtuluş mücadelesi savunuculuğu, antiemperyalizm ile emperyalistler arasında gidip gelen iş birlikçilik arasındaki salınma ilişkisinde de göstermektedir.

Örneğin AKP ve tabii AKP’nin dayanağı olan geleneksel dinci-milliyetçi siyaset anlayışı, İstanbul’un Kurtuluş Savaşı’yla emperyalist güçlerden kurtarılmasını değil ama İstanbul’un 1453’teki fethini gürültülü bir biçimde kutlamaktadır. Ya da Anadolu’nun kurtuluşunun ifadesi olan 30 Ağustos’u değil ama Anadolu’nun fethinin kapısını açan Malazgirt Savaşı’nı kutlamayı tercih etmektedir. Hatta Kurtuluş Savaşı’nın karşısına, gerçekte Alman emperyalizminin çıkarları uğruna girilen 1. Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın cephesi olduğu gerçeğinin üstü örtülerek Çanakkale Savaşı konulmakta ve Kurtuluş Savaşı’nın antiemperyalist niteliği, ilerici değerlerinin üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Çünkü çağımızda kurtuluşçuluk, emperyalizme karşı olmayı dolayısıyla yurtseverliği gerektir. Fetihçilik ve cihatizm ise doğrudan ya da dolaylı olarak emperyalizmin iş birlikçiliğinin son sığınağıdır.

İhsan Çaralan’ın yazısı