İhsan Çaralan: Kürtler üzerinden kara propaganda

İstanbul’da “tekrar seçim”in gündeme gelmesiyle, resmi “Aktroller”den VP’ye, herhangi bir odağa bağlı olmasalar da kafaları Kürt düşmanlığı ile zehirlenmiş bu kesimin yeni iddiası; “HDP’nin AKP ile uzlaştığı, İstanbul seçiminde Kürtlerin Binali Yıldırım’a oy vereceği” biçiminde!

Kürtlerin her seçimde umutlarını söndürecek biçimde yalanlarını yüzlerine çarpmasına, Cumhur İttifakının Kürt sorununun çözümü konusunda zor ve silah dışında bir çözümünün olmadığı bir kulvarda olduğunu bilmelerine karşın bu çevreler, her seçimde olduğu gibi 23 Haziran seçimi için de “silah başı” yapmaktan geri durmamışlardır.

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Çünkü bu kara propagandanın amacı;

1- Kürt yığınlar arasında AKP’nin Kürt sorununun yeniden “Çözüm süreci başlatacak beklentisi”ni uyandırmak, bu çerçevede de 31 Mart seçiminde İmamoğlu’ya oy vermiş olan bir bölüm Kürt seçmeninin 23 Haziran’da Yıldırım’a oy vermesini sağlamaktır.

2- CHP ve İyi Parti içindeki milliyetçileri kışkırtarak, hem CHP-İyi Parti arasında hem de bu partilerin “Millet İttifakı” yapan yönetimleriyle tabanları arasındaki nifak tohumları ekmek, bir önceki seçimde oluşan seçim iş birliğini bozmaktır!

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İhsan Çaralan’ın yazısı