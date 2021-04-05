İhsan Çaralan: Kısa çalışma ödeneğinin kaldırılmasının hiçbir meşru gerekçesi yok

Pandemi yeni zirveler yaparken, ‘kısa çalışma ödeneği‘nin (KÇÖ) kaldırılmasının hiçbir mantıki ve meşru bir gerekçesinin olmaması, iktidarın, iktidarın işçi cephesinden gelen; ‘KÇÖ’nün devam etmesi‘, ‘Ücretsiz izinlerin kaldırılması‘, ‘İşten çıkarma yasağının devam etmesi‘, ‘Kod 29’dan işçi çıkarmanın yasaklanması‘… gibi talepleri hiç umursamadığını da göstererek, 2020 martında girdiği, “Ölen ölür kalan sağlar bizimdir” diyen ‘sürü bağışıklığı‘nı esas alan pandemiye karşı mücadele stratejisinde ısrar etmektedir.

Bundan böyle de iktidarın bu yolda ilerleyeceği anlaşılmaktadır.

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Bu yüzden önümüzdeki dönemde pandemiye karşı mücadelenin sınıfsal karakteri daha öne çıkacaktır.

İhsan Çaralan’ın yazısı