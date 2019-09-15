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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: ‘Kırık sandalye vakası’ bir rastlantı değil

Büyükşehir belediye başkanlarına ‘Saray’la uzlaşın’ mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükşehir belediye başkanlarını Saray’da toplayıp bir yandan onları ‘kayyum valilerle el sıkıştırıp kayyuma meşruiyet kazandırır’ken, verilen uzlaşı mesajıyla da CHP’li başkanlara Bir gözünüz bizde olursa siz de rahat edersiniz ben de” demiştir. Özellikle de parasızlıktan yakınan CHP’li başkanlara ‘havuç’ göstermiştir. ‘Kırık sandalye vakası’ da, bir rastlantı değil, en büyük kentin en başarılı seçim sonucuna mesaj niteliğinde olduğunu söylemek yanlış olmaz.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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