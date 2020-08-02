İhsan Çaralan: Kılıçla minbere çıkılması cihadizmin dünyaya yayılmasının sembolü olarak görüldü

24 Temmuz’da Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi cumasında minbere kılıçla çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kurban Bayramı hutbesinde de minbere kılıçla çıktı!

“Kılıçla” minbere çıkmak, bir Osmanlı geleneği olarak sunuluyor. Böylece basit bir “sembol” olduğu, “barış alameti” olduğu propaganda ediliyor. Ama buna, ülkemizde son yıllarda olup bitenleri izleyen hiç kimse inanmıyor. Çünkü eğer, Osmanlı’da kılıçla minbere çıkmanın özel bir anlamı yoksa bile, yüzüncü yılına üç yıl kalmış anayasasında hâlâ laiklik yazan Cumhuriyet’in Diyanet İşleri Başkanının Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi gösterisine dönüştürülen cuma namazında kılıçla minbere çıkması basit bir tarihe selam gönderme olarak yorumlanamaz.

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Çünkü, Erdoğan-AKP iktidarının yeni Osmanlıcı amaçlar etrafında İhvan başta olmak üzere radikal İslamcı odaklarla ilişkileri, İslam ülkelerinde girişilen operasyonlar, IŞİD ve el Kaide’nin dünyaya verdiği kılıçlı mesajlar… dikkate alındığında Diyanet İşleri Başkanının kılıçla minbere çıkması elbette ki tüm dünya tarafından, “İslam’ın kılıcı”, fetihçiliğin, cihadizmin, Ortaçağcı yaşam tarzının dünyaya yayılmasının sembolü olarak görülecektir, öyle de görülmektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı