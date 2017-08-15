İhsan Çaralan: Kılıçdaroğlu’nun tutuklanıp tutuklanmayacağını koşullar belirler

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Erdoğan’ın Hükümeti, hedefe varmak için Kılıçdaroğlu’yu tutuklamayı göze alabilir mi?

Elbetteki Erdoğan, rakiplerini ve hedefe varmasını engelleyecek olanları önünden kaldırmak için her yolla tasfiyesini isteyebilir; istiyor da görünüyor. Bu yolda ana muhalefet partisinin genel başkanını da tutuklamaktan çekinmez. Ancak, böyle bir tutuklamanın olup olmayacağını içinden geçilen koşullar belirler.

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Referandum ve Adalet Yürüyüşü göstermiştir ki; halk yığınları nispeten sessiz ve OHAL uygulamaları ile yargıdaki girişimler karşısında henüz anında tepki vermiyorsa da, yapılanlara destek vermemekte dahası fırsatını bulduğunda karşı oluğunu da göstermekten çekinmemektedir. Özellikle Referandum ve Adalet Yürüyüşü göstermiştir ki; halkın önemli bir kesimi, AKP Hükümeti’nin uygulamalarından rahatsızdır ve bir yol bulduğunda bu tepkisini ifade etmekten geri durmayacak bir pozisyon tutmuş bulunmaktadır.

Eğer bugün Kılıçdaroğlu ya da öteki muhalif hedefler tutuklanmıyorsa, bunu engelleyen asıl etken iktidarın adalet, özgürlük, demokrasi, hak, hukuk kaygısı değil, budur. Yoksa Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu’nun henüz dosyası Yargıtay’da bulunmasına karşın çoktan “casus”, “vatan haini” ilan ettiği Berberoğlu’nun suç ortağı olduğuna hüküm vermiştir. Bu hükmün uygulanmasının önündeki engel ise halk yığınlarının, dünya ve ülkemizin demokratik kamuoyunun muhtemel tepkisidir!

İhsan Çaralan’ın yazısı