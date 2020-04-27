İhsan Çaralan: Kılıçdaroğlu’nun 16 maddesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Nisan günü Cumhuriyet gazetesinde tam sayfayı kaplayan bir yazı yazdı. Yazıda Kılıçdaroğlu tek adam yönetimine karşı seçenek olarak savunduğu bir demokratik düzenin çerçevesini çiziyordu.

Yazının ilk bölümünde Marx’a atıflar yapan Kılıçdaroğlu, yazının ana fikri olan ve sanki bundan böyle CHP’nin sloganı olacak gibi de görünen “Dünyanın tüm demokratları birleşin” çağrısı yapıyor.

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Kılıçdaroğlu’nun 16 maddesine bakıldığında, gerçek bir demokratik düzen tarifi yapılıyormuş duygusuna kapılınsa da, toplamı açısından bakıldığında önerilenin, ‘tek adam tek parti yönetimi’ (16 Nisan 1916 referandumu) öncesinin parlamenter sisteminin restore edilerek (İyileştirilerek de deniyor) ayağa kaldırılmasını amaçlayan bir dizi ‘reform’dan ibaret olduğu görülüyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı