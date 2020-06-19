İhsan Çaralan: Kıdem tazminatında amaç patronlara yeni fon oluşturmak

Adına ‘tamamlayıcı emeklilik sistemi’ (TES) diyorlar.

Sanki mevcut emeklilik sisteminde, işçilerin emekçilerin şikayet ettiği eksikler ‘Tamamlanacakmış’ havası verilmek isteniyor. Ama son birkaç haftadır süren tartışmalar açıkça gösterdi ki; TES adı altında getirilmek istenen iki model de, aslında, mevcut emeklilik sistemini tasfiye ederken yerine ‘Patrona kıyak işçiye yeni yük getiren’ bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

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Her iki modelde de asli amaç, işçiler için kıdem tazminatının tasfiye edilmesi, patronlar ve hükümet için ise yağmalanacak yeni bir fon oluşturulmasıdır!

İhsan Çaralan’ın yazısı