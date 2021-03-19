İhsan Çaralan: Kapatma davası ‘Erdoğan’a rağmen bir dava’ değil

Erdoğan’ın bu konuda henüz bir açıklama yapmamış olması, Erdoğan’ın bu davanın açılmasından rahatsız olduğu anlamına gelmiyor. Tersine Erdoğan ve yönetiminin, bu süreci HDP’nin kapatılıp kapatılmamasıyla sonuçlanmasından bağımsız olarak HDP üstündeki baskıları artırmanın vesilesi olarak kullanacağını söylemek gerçeği ifade etmek olur.

Dahası HDP’nin kapatılması davası aynı zamanda muhalefeti, halkın gözünde iktidar alternatifi olmaktan çıkarma stratejisinin en önemli unsurudur ve bu yüzden de Erdoğan ve partisinin, kapatma tehdidinin rüzgarını arkasına alarak HDP’yi legal siyaset alanının dışına itmeyi, itemezse de ‘etkisiz elemanı’ haline getirmek üzere elindeki her imkanı kullanacağını söylemek yanlış olmaz.

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Bu yüzden HDP’nin kapatılma girişimine kaşı mücadele sadece HDP’nin değil tüm demokrasi güçlerinin, tek adam yönetimine karşı olan her kesimin iş ve güç birliği içinde mücadele etmesini zorunlu kılmaktadır. Çünkü HDP’yi kapatarak muhalefeti tamamen etkisiz hale getirmek isteyen güçlere karşı gerçek bir mücadele ancak böyle verilebilir.

İhsan Çaralan’ın yazısı