İhsan Çaralan: Kanal İstanbul uluslararası sorun haline geldi

Hiç kuşkusuz bugün, Putin ve Erdoğan arasında acil bir telefon görüşmesinin konusu olması, Karadeniz’in NATO ve Rusya arasında bir çatışma denizine dönüşme ihtimaliyle bağlantılıdır.

Nitekim Putin’in telefonunun ertesi günü de (dün) Putin’in tersine Karadeniz’in bir ‘NATO denizi’ olmasını isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Vladmir Zelenskiy’nin Türkiye’ye gelmesi Montrö tartışması sıcaklığının açık bir göstergesidir.

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Hele de Rusya’nın sadece ‘Montrö’yü savunmakla kalmayıp, ‘Montrö’yü baypas edeceğini gördüğü Kanal İstanbul’a da açıkça karşı olduğunu ifade etmesi, Kanal İstanbul tartışmasını da uluslararası bir sorun haline getirmiştir.

İhsan Çaralan’ın yazısı