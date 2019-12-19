İhsan Çaralan: Kanal İstanbul ulaşım değil rant projesidir!

Elbette Erdoğan ve propagandası Kanal İstanbul’u, Türkiye’yi Montrö anlaşmasının getirdiği sınırlamalardan kurtaracak bir olay olarak göstermektedir; bundan sonra da böyle gösterecektir.

Ancak gerçek yukarıdan beri ifade edildiği gibi, Kanal İstanbul; AKP dış politikasının, cumhuriyetle hesaplaşmasının, rant dağıtımı politikasının aracı olarak gündemdedir.

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Bu yüzden de “Kanal İstanbul” önümüzdeki günlerde pek çok yanıyla tartışılacaktır, sadece tartışılmayacak, İstanbul halkıyla, iradesini tanımayan iktidar arasında büyük bir mücadeleye de sahne olacaktır.

İhsan Çaralan’ın yazısı