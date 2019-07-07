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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Kadın üniversitesi tamamen ideolojik bir hamle

Cumhurbaşkanı koca Japonya’da bakıyor, bakıyor sadece “kadın üniversiteleri”ni görüyor. Görmekle de kalmıyor, ayağının tozuyla YÖK’e kadın üniversiteleri kurması için hazırlık yapın direktifi veriyor…

Burada “kadın üniversitesi” gündemini eğitim, eğitimin bir sorununun çözülmesi olarak görmemek gerek. Tersine bu tutum tamamen ideolojiktir! Ve o ünlü “muhafazakâr bir toplum inşasına temel olacak dindar nesiller yetiştirme”, “cihadist bir gençlik yetiştirme” amacıyla bağlantılı olarak ele alındında bir anlam kazanır.

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Tıpkı İmam Hatiplere yüz binlerce öğrenci alınması, bu okulların kontenjanlarının yarısının bile dolmamasına karşın sayılarında bir azaltmaya gidilmemesi ve eğitimin bir sorununu çözmekten çok ideolojik, siyasal İslamcı, cihadist bir gençlik yetiştirme amacının dayanağı olarak kullanılması gibi!

İhsan Çaralan’ın yazısı

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