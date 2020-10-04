İhsan Çaralan: İYİ Parti’den operasyon için bir ses çıkmadı

Operasyona karşı, CHP’den Gelecek Partisine, SP’den DEVA Partisine tepkiler ifade edilirken, Emek Partisinden Sol Partiye, Türkiye İşçi Partisinden TKP’ye kadar çeşitli ilerici demokrat parti ve çevrelerden de operasyona karşı sert açıklamalar yapılarak demokrasi güçlerinin birliği ve ortak mücadelesine dair çağrılar dile getirildi.

Ne var ki, bu operasyon için ne diyeceği en çok merak edilen İyi Partiden bir ses bir nefes çıkmadı. Ancak bir ses ve nefes çıkmaması, İyi Partiyi bu operasyonun hedeflerinden birisi olmaktan kurtaramaz görünüyor.

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İhsan Çaralan’ın yazısı