İhsan Çaralan: İstanbul’un sırtına bir hançer

Yeni kurulacak ‘Boğaziçi Başkanlığı’ ve bu kurula bağlı iki yeni kurul, İstanbul Boğaziçi alanında yerleşme ve yapılaşmanın planlaması, koordinasyonu, imar uygulamalarının yapılması ve denetlenmesi gibi her konuda tam yetkili olacak. Kurulların bütün üyelerini de Cumhurbaşkanı atayacak!

Kurulun yetkilerine bakıldığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi’de, İstanbul’un sırtına bir hançer gibi saplanan ‘Boğaziçi Dükalığı’ kurmak istediği anlaşılmaktadır!

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Üstelik bu düzenlemeyle mevcut yasada kaçak yapıların yerine “yeşil alan” yapılması şartı ortadan kaldırıldığı gibi, Boğaziçi’de yeni “yapılaşmalara” da izin verilmektedir. Tabii bu vesileyle köprülerden geçen araçlardan alınan ücretin yüzde 10’unun İBB’ye verilmesi de ortadan kaldırılmaktadır!

İhsan Çaralan’ın yazısı