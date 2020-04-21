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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: İşçinin sadece alın teri değil canı da sermayeye fedadır!

Hükümetin bugüne kadar aldığı ‘önlemler’ hem bilim çevreleri hem medya ve siyaset alanında eleştiriliyor. Eleştiriler karşısında hükümet yeni önlemler almak zorunda kalıyor ve çoğunu yüzüne gözüne bulaştırsa da bu önlemleri uygulamaya çalışıyor görünüyor. Ama işçilerin koronavirüsün yayılmasına karşı korunması söz konusu olduğunda, hükümet görünüşte bile olsa önlem almaya yanaşmıyor.

Virüsün Türkiye’de de yayılmaya başladığının yapılan testlerle resmiyet kazanmasının (11 Mart) üstünden bir aydan fazla zaman geçtiği halde işçiler, işyerlerine tıka basa dolu servislerle götürülüp getirilmeye devam ediyor. Oysa, toplu taşıma araçlarında bile ‘güvenli mesafe’ denetimi sıkı bir biçimde sürüyor. Ama söz konusu işçiler olduğunda ‘güvenli mesafe’, virüsten korunmanın bir önlemi olmaktan çıkarılıyor.

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İhsan Çaralan’ın yazısı

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