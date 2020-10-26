İhsan Çaralan: İşçi haklarına yönelik saldırı teklifi, sendikalara yönelik saldırıyı da içeriyor

İşçi haklarına yönelik olarak girişilen TMBB’de görüşülen saldırı teklifi, aynı zamanda sendikalara yönelik bir saldırıyı da içermektedir. Çünkü böylece sendikalar, 25 yaş altı işçilerin enerjisi ve dinamizminden alıkonulurken 50 yaş üstü işçilerin deneyimleri ve mücadeleye istikrar kazandıran ağırlıklarından da mahrum bırakılmak istenmektedir.

Gerçekler bu kadar açık ve çarpıcıdır. Ama konfederasyonlar ve sendikalar üstlerine düşen asli görevi bilmezden gelen bir tutumla açıklamalar ve mektuplarla yetinen bir çizgide hareket etmektedirler.

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Oysa bundan beş ay önce ‘Kıdem tazminatının fona bağlanması amaçlı’ düzenleme girişimine karşı Hükümetin geri adım atmasının nedeni ‘sert açıklamalar’ değildi. Bu açıklamaların işçiler tarafından eylemle destekleneceğinin görülmesi, “Kıdem tazminatına dokunmak genel grev nedenidir” sloganı doğrultusundaki eylemlerin yayılmaya başlamasıydı!

Unutmamak ve ders çıkarmak gerekiyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı