İhsan Çaralan: İş cinayetlerinde patron ‘mağdur kişi’ oluyor

Türkiye’ye “iş cinayetler cenneti” diye boşuna denmiyor. Çünkü bugün ülkemizde günde ortalama 5 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. Ama bu cinayetlerde cinayetin şüphelisi olarak ilk akla gelmesi gereken kişiler patronlar olmasına karşın, yetkililerin aklına bu gelmiyor. Tersine onlar için patron ilk “Geçmiş olsun. Nasıl yardımcı olabiliriz” denilen ‘mağdur kişi’ oluyor. Nitekim, patlama duyulur duyulmaz, Cumhurbaşkanı fabrikanın sahibini, Yaşar Coşkun’u arıyor. Cumhurbaşkanı, patronu aradığını ve patronun olay yerinde yetkililerle çalıştığını bizzat kendisi açıklıyor kamuoyuna!

İhsan Çaralan’ın yazısı