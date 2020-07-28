İhsan Çaralan: İktidarın yönetimi seçilene bırakacağını düşünmek aşırı iyimserlik

Yerel seçimde İstanbul’u kaybetmeyi bile hazmedemediği için ‘yeniden seçim’i zorlayan ve yine kaybedince seçilmiş İBB Başkanı İmamoğlu’nu yok saymak için her yola başvuran iktidarın, “Halk çoğunluğu bizi istemiyor” diyerek, yönetimi seçimi kazanan muhalefete bırakacağını beklemek aşırı iyimserliktir.

CHP kurultayı, CHP’nin bu iyimserlik içinde olduğunu göstermektedir.

Reklam

Oysa Türkiye’nin gerçekleri, ancak, iktidarın ‘topyekun saldırısı’na karşı emek ve demokrasi cephesinin talepleri üstünde yükselecek bir mücadelenin, halk iradesinin sandığa yansımasına ve iktidarı bu iradeye boyun eğmek zorunda bırakacak bir siyasi iklim oluşmasına olanak sağlayabileceğini göstermektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı