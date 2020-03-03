İhsan Çaralan: İktidarın ‘mülteci kozu’ ikinci kez elde kaldı

Bugüne kadar Türkiye, her platformda, “Suriye’de iç savaştan kaçan masum insanlara kapılarımızı açtık, dört milyon mülteciye bakıyoruz. Bu uğurda 40 milyar dolar harcadık” demekte, buradan kendisi için ‘mağduriyet‘ çıkarmaktaydı.

Ama ne var ki, tıpkı Şam’ı ele geçirip Esad rejimini kolayca yıkma ve yerine Türkiye’nin himayesinde İhvancı bir rejim kurma hayali gibi, ‘mülteci kozu’ da elde kalmıştı.

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Çünkü hesap edilen yüz bin dolayında mülteci geleceği idi; üç buçuk milyon Suriyeli mülteci geldi! Tabii mülteciler Esad’ı yıkmak için de bir işe yaramadı.

İhsan Çaralan’ın yazısı