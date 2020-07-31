İhsan Çaralan: İktidarın baskıları tek adam rejimini uzatmaya yetmeyecek

Baroları “çoklu baro sistemi”yle bölmeyi ve iktidarın arka bahçesi haline getirme amaçlı yasal düzenlemeyi, en gerici güç odaklarıyla ittifakını ilerleteme ve tahkim etme hamlesi olan “Ayasofya’yı camiye dönüştürme” girişimini,İşçileri “işten atmama” adına ücretsiz izine çıkararak günlük 39 TL’ye geçinmeye zorlayan “Mini istihdam paketi”ni, Meclisten geçirip yasalaştırdı.

Dolayısıyla bugün kutlanmaya başlanan Kurban Bayramı; bir yandan halkın işsizlik, geçim zorluklarının had safhaya vardığı, öte yandan da pandemiye karşı mücadele adına halka çıkarılan ağır ekonomik, sosyal, siyasal faturanın altında kutlanacak bir şey kaldığı ölçüde kutlanacaktır!

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Bütün bu baskılar, hak hukuk tanımazlığın tek adam iktidarının bırakalım ebediyen sürmesi, ömrünü biraz daha uzatmaya bile yetmeyeceği gerçeğini bilerek, Evrensel çalışanları olarak tüm insanların Kurban Bayramının kutlu olmasını diliyoruz.

İhsan Çaralan’ın yazısı