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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: İktidardan patronlara yeni kıyaklar

Biraz da sevimlilik kazandırmak için olacak, ‘mini istihdam paketi’ diye propaganda edilen düzenleme, TBMM Bütçe ve Plan Komisyonundan geçti. Paketin önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor.

Pakette koronavirüse karşı mücadele ile ilgili önlemler çerçevesinde ‘işten çıkarmalar’, ‘ücretsiz izin’, ‘kısa çalışma’ koşullarıyla ilgili düzenlemeler yeniden ele alınırken patronlara yeni destekler sunuluyor. İşçilere ise, ücretsiz izin ödeneğinin bir yıl daha uzatılması için Cumhurbaşkanına yetki tanınması, yani günlük 39 TL (ayda 1168 TL) ile geçinme dayatması, müjde olarak sunuluyor.

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Eğer işçiler ve sendikalar cephesinden ciddi bir karşı duruş olmazsa, Meclisten patronlara yeni kıyaklarla beslenerek çıkacaktır!

İhsan Çaralan’ın yazısı

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