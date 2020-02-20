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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: İktidar Gezi’yi 15 Temmuz’a bağlamaya çalışıyor

Gezi davası beraatle sonuçlandı. Ama beraat kararının hemen arkasından savcılık Kavala’nın gözaltına alınması girişimiyle yeni bir ‘hukuk skandalı’na imza attı.

840 gündür tutuklu olan ve önceki gün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, ‘Gezi davası’ diye anılan davada, tüm sanıklar hakkında verilen beraat kararı ile tahliye edilen Osman Kavala için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden gözaltı kararı verdi.

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Kavala’nın gözaltına alınmasının gerekçesinin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir soruşturmayla bağlantılı olması, Gezi davasının bu sefer de 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı olarak yineleneceği anlamına gelmektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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