İhsan Çaralan: İktidar ‘corona’yı fırsat bilip istediği kanunu geçirme telaşında

AKP-MHP ittifakı, hazır koronavirüse karşı mücadele önlemleri devredeyken;

Barolar, TMMOB, TTB gibi yüz binlerce üyeye sahip, emek ve meslek örgütlerinin tasfiyesini,

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Siyasi partiler ve seçim yasalarının tek adam yönetiminin “ebediyen” iktidarda kalmasını sağlamak amaçlı olarak tahkim edecek biçimde değiştirilmesini,

Belediye meclislerine, belediye başkanının yerine meclisin seçtiği bir kişinin başkanlık etmesini,

Çocuk yaşta evliliğin suç olmaktan çıkarılmasını ve kadınların son yıllardaki kazanımlarını tasfiye edecek yasal düzenlemelerin yapılmasını,

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İş Bankasındaki Atatürk hisselerinin Hazineye devredilmesini sağlayan düzenlemeleri Meclisten geçirerek yasalaştırmak istiyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı