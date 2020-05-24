İhsan Çaralan: İktidar Çav Bella olayını istismar etmeye çalışıyor

İzmir’de bazı camilerin minarelerinden önce ‘Çav Bella’ sonra da ‘Yuh yuh’ adlı türkünün çalınması, siyasi gündemin baş konusu yapıldı.

İzmir Müftülüğünün merkezi ezan sistemine giren kişi ya da kişilerin arka arkaya yaptığı bu saldırı, bir ‘hacker’ın mı yoksa bir provokatörün marifeti mi, ya da daha organize bir çevre tarafından yapılan bir girişim mi, bu henüz belli değil.

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Böyle bir durumda, hadi onların sözleriyle söyleyelim, ‘Toplumun önemli bir kesiminin sinir uçlarıyla oynamak’ için yapılan bir provokasyon karşısında ‘normal’ bir iktidarın yapması gereken; herhalde ‘Vatandaşları itidale davet ederken’, hızla olayın faillerini, varsa arkalarındaki güçleri de açığa çıkararak toplumdaki tansiyonu düşürmektir!

Ama, Erdoğan-AKP iktidarı, çoktan beridir artık böyle yapmıyor. Tersine bu tür olayları istismar ederek, kendileri için ‘lütfa’ çevirmeye yöneliyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı