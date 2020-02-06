İhsan Çaralan: İdlib’in aynasında Erdoğan’ın Suriye politikası tartışılırken…

Son 4-5 yıldır, Fırat’ın doğusu ve batısı ile yatıp kalkan Erdoğan yönetimi, Rusya ve ABD ile ilişkilerinin yanı sıra Suriye ile askeri olarak çatışma aşamasına gelen politikasının ilişkilerinin bundan sonraki seyri, İdlib’deki gelişmeler tarafından belirlenecek hale geldi.

Erdoğan Rusya’yı karşıya almamak için çaba harcıyor, “Bizim Rusya ile şu aşamada bir çatışma ya da bir ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok” diyor ama gelinen aşamada bu tutumu sürdürmek kolay olmayacak. Çünkü Erdoğan bu sözleri söylemesinden 12 saat önce Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığı basın toplantısında, “Kırımın yasadışı ilhakını tanımadık tanımayacağız” demekle de kalmayıp, Kırım Tatarlarının lideri olarak tanınan Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu ile de görüşerek, Rusya’nın ve Putin’in sinir uçlarıyla oynamıştı.

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İhsan Çaralan’ın yazısı

