İhsan Çaralan: İdlib’de ne kadar çok ‘zafer’ kazanılırsa batağa o kadar çok batılıyor

“Türkiye neden İdlib’de” ve “İdlib’in tamamını ele geçirsek bile bu neye yarayacak?” sorularına verilen inandırıcı bir yanıt yok!

Ama bu iki soruya az çok siyasetle ilgilenen herkesin yanıtı, Türkiye’nin bir hafta öncesine göre bile Suriye bataklığına daha çok battığıdır! Bu yüzden de süreç artık, İdlib’de ne kadar çok ‘zafer’ kazanılırsa batağa o kadar çok batmak anlamına gelmektedir. Bu yüzden de bugün artık Türkiye’nin Suriye macerasının geldiği aşamada, her ‘zafer’, zayiat verme, Suriye ordusundan şu kadar köyü, araziyi geri alma, gibi, ‘skor’ üstünden bir kazanım gibi sunulan zaferler, gerçekte bir ‘Pyrus Zaferi’ olmayı aşamamaktadır!

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Hem sahadaki hem de diplomasideki gelişmelerin en heyecanlı takipçisi ABD ve İsrail’dir.

İhsan Çaralan’ın yazısı