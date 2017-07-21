İhsan Çaralan: Hükumette başlayan ‘değişim’ yüksek bürokrasiye gelecektir

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Öncesini bir yana bıraksak bile Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olup “fiili başkanlık sistemine geçildiğini” ilan etmesinden beri, kimin bakan, kimin başbakan olduğunun, hatta kabinenin kimlerden oluştuğunun bir kıymetiharbiyesi kalmamıştır.

Çünkü artık bakanlar Saray’ın “sekreterleri”, “özel kalem müdürleri”dir! En başarılı bakan olarak, Erdoğan’ın kürsüden konuşurken aklına gelip ortaya attığı her şeyi emir telakki edip harekete geçen bakan görülüyor. Bu gidişata ayak uyduramayanlar ise “yorgun” sayılıyor.

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Madem bir kıymetiharbiyesi yok, o zaman bu bakan değişiklikleri niye yapıldı?

Burada ilk akla gelen Erdoğan’ın partideki hevessizlik ve giderek etkisizleşmenin, itibar kaybının nedeni olarak öne sürdüğü “metal yorgunluğu” sorunu! Yani Erdoğan’a göre AKP, eski dinamizminde değildir; bu partiyle 2019 seçimi kazanılamaz!

“Metal yorgunluğu”nu giderecek yenilemenin de; herhalde önce hükümetten başlaması gerekirdi. Çünkü artık parti deyince sadece “saf AKP”den değil, aynı zamanda Hükümet ve artık büyük ölçüde AKP’lileşmiş yüksek askeri ve “sivil” bürokrasiden söz ediyoruz.

Hükümette başlayan bu “değişim”, AKP’nin devletteki teşkilatı haline gelen yüksek bürokrasiye gelecektir. Tabii partinin “sivil örgütleri”nde de değişim için AKP’nin olağan kongresine giden süreç kullanılacaktır.

İhsan Çaralan’ın yazısı