İhsan Çaralan: Hükümetler önlemleri kaldırmada birbiriyle yarışa girdi

Hemen bütün ülkelerde, Kovid-19’un yayılmasına karşı mücadele önlemleri bilim çevrelerinin, örneğin bizde “Bilim Kurulu”nun, önerileri doğrultusunda alındı. Bu tutum, elbette toplumda, biraz da can korkusu kaygısıyla, yasakların benimsenmesini meşrulaştırdı. Halklar bu durumu bir yandan balkonlardan şarkılar söyleyerek dayanışmanın alanı, öte yandan iktidarları protesto etmenin, tabii daha çok da her ikisinin birden alanı olarak kullandılar. Ama giderek, bu önlemlerin hükümetler tarafından istismar edildiğini görerek de, hükümetlere ve tabii onların önlemlerine karşı çıkmaya başladılar. Yasaklara karşı tepkiler, ABD başta olmak üzere çeşitli ülkelerde ırkçı, faşist, fanatik dinci odaklar tarafından istismar edilerek, bilim ve insanlık değerlerine karşı gösterilere dönüştürüldü. Trump gibi şahsiyetler, bu en gerici çevrelerin tepkilerini destekleyerek kendi siyasi amaçları doğrultusunda kullanmaktan geri durmadı.

Şimdi ise bilim çevrelerinin “Önlemlerin kontrollü kaldırılması” önerilerinin tersine, hükümetler önlemleri kaldırmada birbiriyle yarışa girdi. Gerekçe artık bilimin, tıbbın gerekleri değil, ekonominin ihtiyaçları!

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İhsan Çaralan’ın yazısı