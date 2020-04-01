İhsan Çaralan: Hükümetin kararları ‘Bizi virüs değil düzen öldürür’ diyen TIR şoförünü haklı çıkarıyor

Sosyal güvenlik sistemi, bir felaket karşısında halkın ihtiyaçlarını karşılamaktan tamamen uzaktır. Ve bu durum prim ödemeye bağlı olmayan, en kötü koşullarda bile tüm halkın insanca yaşayacağı bir sosyal güvenlik sistemini açık bir ihtiyaç olarak ortaya koymuştur. Hiçbir bağış kampanyası da bu gerçeğin üstünü örtemez. Önceki gün alınan Hükümet kararına bakıldığında; kapitalist sistemin çarklarının sorunsuz dönmeye devam etmesi, işçilerin ve halkın canından daha önemlidir. Erdoğan hükümeti, tıp ve bilim çevrelerinden gelen bütün uyarılara, öteki ülkelerin başarılı ve başarısız deneyimlerinin gösterdiği gerçeklere karşın, milyonlarca işçinin atölyelerde, fabrikalarda, tarlalarda… çalışmaya devam etmesini zorunlu gördüğünü açıklayarak, sistemin işlemesine insan hayatından daha fazla önem verildiğini açıkça göstermiştir.

Hükümetin önceki gün aldığı kararlar, “Bizi virüs değil düzen öldürür” diyen TIR Şoförü Malik Yılmaz’ı haklı çıkaracak mahiyettedir.

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İhsan Çaralan’ın yazısı