İhsan Çaralan: Hükümet ve patronlar, pandemi koşullarını kıdem tazminatını kaldırmanın fırsatı olarak gördü

Koronavirüsle mücadele önlemleri üstünden oluşturulan baskı ve belirsizliğin motive ettiği ağır sisli ortamı kullanan Erdoğan-AKP iktidarı, ‘Kıdem tazminatı fonu ve esnek çalışma’yı yeniden gündeme getirdi.

Demek ki, son günlerde; ‘Çalışma hayatında reform’, ‘İstihdam Kalkanı Paketi’, ‘tamamlayıcı emeklilik’, MESS’in ‘MESS-SAFE’ uygulaması, MÜSİAD’ın ‘çalışma kampları’ projesinin art arda gündeme getirilmesi boşuna değilmiş!

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(…)

Kısacası patronlar ve Hükümet, pandemiye karşı alınan önlemlerin yarattığı koşulları; siyasette tek adam tek parti düzeninin tahkimi ve muhalefetin ezilmesi, ekonomide kriz ve pandeminin yol açtığı tahribatın yükünü işçi sınıfı ve halka yıkmanın dayanağı olarak kullanırken; işçi sınıfının en temel kazanımları olan ‘kıdem tazminatı’ ve ‘Kurallı çalışma’yı da ortadan kaldırmanın fırsatı olarak değerlendirmek istemektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı