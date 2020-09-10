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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Hükümet salgının faturasını halka çıkartıyor

Son genelgesiyle Hükümet, virüse karşı mücadelenin, daha çok yasak ve daha çok ceza ile kazanılacağını söylemektedir.

Oysa Hükümet;

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-Halktan gerçekleri saklamaya devam ederse,

-Patronların ve hükümetin elini taşın altına koyan kararlar almazsa,

-Krizin ve virüsün faturasını halka çıkaran kararlarda ısrar ederse, bugüne kadar olduğu gibi bugün de alınan kararlar havada kalacaktır. Ve tabii Cumhurbaşkanı da bir süre sonra tekrar kameralar karşısına geçip; “Düğünlerde dikkat diyoruz maalesef uyulmuyor, mesafe diyoruz uyulmuyor, maske diyoruz uyulmuyor” diyen konuşmalarına devam edecektir!

İhsan Çaralan’ın yazısı

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