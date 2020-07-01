Diken

Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ sloganı sahada karşılık bularak yeniden gündemde

“Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sloganı, pandemi korkusunun ‘pik’ yaptığı günlerde en çok duyduğumuz slogandı. Bu slogan etrafında bir hayli de tartışıldı. Ama bir yandan pandemi korkusunun gerilemesi, öte yandan yığınların taleplerinin bu korkuyu aşacak biçimde öne çıkması bu sloganın geriye çekilmesine yol açtı.

Slogan geriye düştü ama mücadele ilerledi ve son günlerde gerek dünyada gerekse ülkemizdeki gelişmeler, ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ tartışmasını da afaki bir slogan tartışması olmaktan çıkardı. Tam tersine, artık sahada karşılığı olan bir tartışma olarak yeniden gündemimize gelecek görünüyor. Daha doğrusu geldi bile!

Reklam

İhsan Çaralan’ın yazısı

SON HABERLER

‘Çoklu baro’ teklifi TBMM’de

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni Meclis Başkanlığı’na sunduklarını bildirdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...