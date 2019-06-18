İhsan Çaralan: Her yanından zapturapt altına alınmış bir tartışma

Bu tartışma; gerçeklerin değil, kim daha güler yüzlü ve sempatik, kim daha kucaklayıcı imajı verecek yarışmasına dönen, tarafların birbirine soru sormasının bile son soruya kadar yasak olduğu, siyasetteki gelişmeleri az çok izleyen herkesin, kimin hangi yanıtı vereceğini bildiği soruların konuşulduğu bir tartışma oldu.

Nitekim bu seçime girecek iki rakip arasında, eğer ‘danışıklı’ değilse, bir ‘hesaplaşma’ vesilesi olması gereken tartışmaya, ‘tarihi buluşma’ gibi, renksiz, şekilsiz bir ad konmasının nedeni de her yanından zapturapt altına alınmış bir tartışma olarak düzenlenmiş olması olsa gerek!

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İhsan Çaralan’ın yazısı