İhsan Çaralan: Her koşulda mücadele eden işçi sınıfı, bu koşullarda da 1 Mayıs’ta sesini yükseltecek

bu yıl 1 Mayıs, koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele ‘önlemlerinin’ gölgesinde kutlanıyor. Uluslararası ve ulusal sermaye güçleri ile hükümetleri, herkesi ‘Evde kalmaya’ çağırırken, işçileri eskisine göre bile daha yoğun biçimde sömürdükleri, işçilerin bazı önemli kazanımlarını geçici ya da bizde oluğu gibi kalıcı biçimde gasbettikleri koşullarda… Bu yetmiyormuş gibi Erdoğan Hükümeti, 1 Mayıs’ı aynı zamanda ‘Sokağa çıkma yasağı günü’ yaparak, kutlamaları daha da sınırlamayı tercih etmiştir.

Nitekim içinden geçilen dönemin (pandemiye karşı mücadelenin) özgün durumu, 1 Mayıs’ta, aynı zamanda pandeminin faturasının işçi sınıfı ve halka kesilmesi girişimlerine hayır diyen taleplerin öne çıkarılmasını gerektirmiştir.

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Evet, koronavirüse karşı mücadele koşullarının, bu yıl 1 Mayıs kutlamalarını çok zorlaştırdığı ortadadır. Ama, işçi sınıfı her koşul altında mücadele edebilmeyi öğrenen bir sınıf olarak bu koşullarda da 1 Mayıs’ta sesini yükseltecektir.

Biz de buradan dünya işçi sınıfının ve ülkemiz işçi sınıfının, geleceğini işçi sınıfıyla birleştiren tüm emekçilerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü, İşçi Bayramı’nı kutluyoruz!

İhsan Çaralan’ın yazısı