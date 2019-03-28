İhsan Çaralan: Hem kibirli, hem korkak hem de yalancılar!

(…) son birkaç günde gördüğümüz iki örnek ve hemen her gün bu örneklerin biraz daha silik versiyonları göstermektedir ki;

AKP’nin sınıf atlamış yöneticileri, “Yaratılanı severiz yaratandan ötürü” diyerek “halk sevgileri”ne uhrevi dayanaklar gösterseler de, gerçekte halkı, “Trene bakan şey”le eş tutmaktadırlar (…) Yani AKP artık halka rezidanslardan, saraylardan, lüks villalardan bakanların partisi olmada, öteki sermaye partilerini de kendi öncülü saydığı partileri de (DP, AP, ANAP, RP) çok aşan bir noktaya gelmiştir. AKP bürokrasisi, sözlerinin arkasında duramayan, bu nedenle de her gün, her ortamda başka konuşan, ama ancak sinirleri bozulup beyinlerinin düşünceleri üstündeki kontrolü kalkınca ya da kendilerinden oluşan ‘steril’ ortamlarda gerçek düşüncelerini söyleyebilen korkak siyasetçilerdir. Bunlar sadece korkak değil, aynı zamanda, ağızlarından çıkanları her gün düzeltmek zorunda kalan yalancılardır da!

İhsan Çaralan’ın yazısı