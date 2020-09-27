İhsan Çaralan: HDP’ye operasyon gerçekte muhalefete yönelik bir strateji

Oysa, HDP’ye yönelik olarak girişilen bu operasyon; Erdoğan-AKP iktidarının tek parti yönetimini tahkim etmesi ve iktidarda kalabilmek için tek yol olan muhalefeti ezmenin, onu halk indinde iktidar seçeneği olmaktan çıkarma stratejisinin bir parçasıdır. Çünkü artık AKP (ve Cumhur İttifakı), “olağan” ve “normal” bir seçimle iktidar olamayacağını görmüştür. Seçimleri tümden ortadan kaldıramayacağına göre, muhalefeti iktidar olma seçeneği olmaktan çıkararak seçime gitmek istemektedir.

Bu yüzden de HDP’ye yönelik operasyon gerçekte sözcüğün gerçek anlamıyla tüm muhalefete yönelik, muhalefeti iktidar seçeneği olmaktan çıkarma amaçlı stratejisinin bir adımıdır.

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İhsan Çaralan’ın yazısı