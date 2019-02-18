İhsan Çaralan: HDP’nin ‘kuşatma’yı yarma mücadelesi!

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili seçim bildirgesini cumartesi günü Ankara’da aday tanıtım toplantısında açıkladı. HDP, 31 Mart seçimini, “Yeni yaşamı kurmak için tarihi bir fırsat” olarak tarif etti.

Hiç kuşkusuz her parti gibi HDP’nin yerel seçim bildirgesi de “Keşke yapılsa”denilecek vaatlerden oluşuyor. Ama bir farkla ki, HDP bu vaatlerini belediyeleri kayyım tarafından el konulmadığı dönemde, en azından bazı konularda yapmaya çalışmış, bu hedefler doğrultusunda önemli adımlar atmış bir partidir.

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İhsan Çaralan’ın yazısı