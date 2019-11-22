İhsan Çaralan: HDP’nin erken seçim çağrısı mücadele çağrısıdır

Öyle görünüyor ki, önümüzdeki günlerde ve aylarda “erken seçim” tartışmaları siyaset gündeminin üst sıralarına yükselecektir. Çünkü, “erken seçim” siyasette, “tüpten çıkan macun” benzetmesi yapılan konulardan birisidir. Yani “erken seçim bir kez gündeme geldikten sonra yapılmadan siyasette tansiyon düşmez” denir. (…)

“Erken seçim” hatta bir “normal seçim” tamamen anlamsızdır. (…)

Reklam

Nitekim HDP’nin “erken seçim çağrısı” etrafında yaptığı açıklamalar, onun “Hadi sandıklar kurulsun erken seçim yapılsın, halk kimden yana görülsün!” dediği biçiminde yorumlanamaz.

HDP’nin yaptığı açıklama, “…Yerel yönetimler dahil, yaşamın bütün alanlarında kapsamlı, sistemli ve çok yönlü bir saldırıyla karşı karşıya olan HDP, hiçbir mücadele alanından çekilmeyecek, demokratik ve meşru zeminlerde mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürecektir” denilerek, bir mücadele çağrısı olarak biçimlenmektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı