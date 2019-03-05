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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Halk, TÜİK’e değil cebinden çıkana bakıyor

TÜİK, şubat 2019 enflasyon rakamlarını dün açıkladı. TÜİK’e göre enflasyon, şubat ayında yüzde 0.16 artarken, yıllık bazda artış ise yüzde 19.67 oldu!

Seçim anketleri için “Manipülasyon var. Artık anketlere inanmıyorum” diyen Erdoğan; ya da muhalefeti “Domatesi patlıcanı konuşuyorlar ama bekayı konuşmuyorlar” diye suçlayan Bahçeli, herhalde TÜİK’in bu 0.16’lık enflasyonuna sarılacaklardır. 

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Ama çarşı-pazarda en temel ihtiyaçlarını bile alamadan dönen emekçiler, TÜİK’in yüzde 0.16’lık enflasyonuna “Manipülasyon var” diyerek inanmayacaktır. 

İhsan Çaralan’ın yazısı

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