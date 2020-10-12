İhsan Çaralan: Grev yasağına karşı alınacak tavır, kıdem tazminatı konusunda mücadele bakımından da önemli

Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan, Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ’ye ait Adana ve Mersin’de kurulu soda, krom ve tuz fabrikalarında, Petrol-İş Sendikası tarafından alınan grev kararını 60 gün süreyle erteledi.

Bugün Cumhurbaşkanı yeni bir grevi yasaklarken bu kadar rahat ve hatta pervasız olabiliyorsa, yarın da başka grevler ya da işçi hakları gasbı gündeme geldiğinde daha da pervasız davranacaktır.

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Bu yüzdendir ki, konfederasyonlar ve sendikalar daha fazla hak gasbı istemiyorlarsa bugün ortak grev yasakları karşısında ortak bir tutum almak zorundadırlar.

Bu yüzden de elbette de Petrol-İş ve soda, krom ve tuz işçilerinin “Bu yasağı tanımıyoruz” diyerek öne çıkmaları önemlidir ama bundan da önemlisi konfederasyon ve sendikaların bütün sınıfa yönelik saldırı karşısında ortak bir tutum almalarıdır!

Bu tutum; iktidarın kıdem tazminatının tasfiyesini TBMM’ye getirmek için hazırlandığı şu günlerde işçi cephesinden grev yasağına karşı alınacak ortak tavır, kıdem tazminatı konusunda ortak bir mücadele hattına girilmesi bakımından da ayrıca önemli olacaktır.

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İhsan Çaralan’ın yazısı