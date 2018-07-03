İhsan Çaralan: Gerçek faillerin arkasındaki güçler iktidarda kalmaya devam etmektedir

Bütün bu katliamların gerçek faillerinin; yerel idareciler, polis-jandarma istihbaratı ve MİT tarafından, dolayısıyla da savcılar tarafından bilinmemesi mümkün değildir.

Mahkemelerin de davalarda gerçeğin aranmasında yeterince inisiyatif almadıkları, avukatların topladığı kanıtlar yerine polis raporlarına itibar etmeyi tercih eden bir tutum takındıkları bilinmektedir.

Reklam

Oysa bu katliamların basit röntgeni bile bütün bu katliamların arkasında;

– Bir “derin devlet” örgütlenmesi olarak “kotrgerilla”nın olduğunu, cinayetlerin, katliamlara yol açan provokasyonların bu organizasyon tarafından organize edildiğini,

Reklam

– Yerel emniyet-jandarma ve öteki yetkililerin kotrgerillanın işaretlerine göre hareket ettiklerini,

– Kontrgerillanın ırkçı, şoven, gerici güçleri ve şoven siyasi partilerinin bu amaçla çeşitli biçimde kullanıldıklarını,

– Ve bu “sivil örgütlerin” kullanılmaya herhangi bir itirazlarının olmadığını, tersine kendi siyasi amaçlarıyla katliamlar arasında paralellik kurarak, bunlardan yararlanmaya hevesli olduklarını ortaya koymaktadır.

Katliamlarda rol alan, deşifre olan tetikçilerin, yerel siyasi çevreler ve yerel idareciler, hatta emniyet-jandarma güçleri tarafından korunup kollandığı; tetikçilerin arkasındaki resmi ve gayriresmi (kontra) odakların ise zaten buna hevesli oldukları pek çok kanıtıyla ortadadır.

Ki, katliamların pek çoğunun üstünden uzun bir zaman geçtiği ve pek çok hükümet değiştiği halde sonuç alınamadığı dikkate alındığında; demek ki gerçek faillerin arkasındaki güçler iktidarda kalmaya devam etmektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı