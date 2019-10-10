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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Gar katliamı davasının avukatları kitap yazdı; ‘Duymak Zorundasınız’

10 Ekim Katliamı’na ilişkin Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 7 Kasım 2016’da başlayan katliam davası 21 ay sürdü. Tutuklu 19 kişinin 9’una ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğerlerine de çeşitli cezalar verildi. Yakalanmayan (yakalanamayan değil) firari 16 sanık için açılan dava ise devam ediyor.

Geçen dört yıl içinde görüldü ki, devlet 103 vatandaşının katledildiği bu davayı, elinden gelse, birkaç kişiyi suçlayıp bir an önce kapatmak için uğraşmıştır.

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Davanın avukatları, gerek mahkeme safhasında; katliamın arkasındaki gerçeklerin açıklanması, katillerin ve yardımcılarının bir bölümünü de olsa cezalandırılmasında birinci dereceden rol oynamıştır. Elbette ki, avukatlar bu kararlılık ve cesareti, kişisel erdemleri yanında katliamda hayatını kaybeden ailelerinin acılarıyla birleştirdikleri dirençlerinden, barış ve adalet mücadelesinde ısrar eden ilerici demokrat güçlerin tutumundan almışlardır. Davanın avukat komisyonu, bu davayı “DUYMAK ZORUNDASINIZ” adıyla kitaplaştırdı.

Kitap geçtiğimiz günlerde Kor Kitap’tan çıktı.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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