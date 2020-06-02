İhsan Çaralan: Floyd protestolarında beyazların rolü

Daha önce de polis, özellikle siyah Amerikalılar arasında infial uyandıracak nitelikte sayısız cinayet işlemiştir. Ama bu cinayetlere tepkiler, yerellerle ve siyahların protesto gösterileriyle sınırlı kalmıştır. Floyd cinayetinde ise protestolar bir yandan ABD sathına yayılırken, öte yandan ağırlıklı olarak kadınlar ve gençlerden oluşan önemli bir beyaz kesimin de bu protestolarda yer aldığı görülmektedir.

Çünkü, uzun bir zamandan beri Amerika’da da uygulamaya sokulan ‘Kemer sıkma’ politikaları artık sadece beli değil boğazı da sıkmaya başlamış, halkı ‘Nefes alamaz’ duruma getirmiştir.

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İhsan Çaralan’ın yazısı