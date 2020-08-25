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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Felaketin asıl nedeni Giresun’da her derenin üstüne birkaç HES kurulması

Giresun’daki ‘sel felaketi’ için de devlet yetkililerinin refleksi çok farklı olmadı. Tersine bir önceki felaketlerle ilgili ne yapmışlarsa ne söylemişlerse, böyle gelişmeler için hazırda tuttukları, kullana kullana artık ezberledikleri ‘protokolü’ devreye soktular. (…)

Felaketin asıl nedeni ise; Giresun’da her derenin üstüne birkaç HES’in kurulmuş olmasıdır. Bu vesileyle dere yataklarının yerlerinin değiştirilmesi, ‘Islah etme’ adına dere yataklarının daraltılması gibi doğaya müdahalelerdir. Nitekim, Giresun’un dereleri üstüne 58 HES kurulmuş! Bu Türkiye’de bir ildeki en yüksek HES sayısı. Giresun şimdi de sel felaketlerinde en üst sıraya çıkmış olmalı!

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İhsan Çaralan’ın yazısı

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