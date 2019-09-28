İhsan Çaralan: Evrensel susmadı susmayacak

Çalık Holding ve Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, Evrensel’e 200 bin TL’lik tazminat talebi ile dava açtı.
Serhat Albayrak, BU DAVAYI yazarımız Ceren Sözeri’nin 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 7 Nisan 2019’da yazdığı, “AKP’ye kim oy kaybettirdi” başlıklı köşe yazısı nedeniyle açtı.
Sözeri, söz konusu yazıda seçim sonuçlarının verilerini 14 saat boyunca güncellemeyen AA’yı ve seçim boyunca yalan haber üreten havuz medyasını eleştirmişti…
Metin Göktepe katledildiğinde gazetemiz; “Susmayacağız” manşetiyle çıkmıştı.
Bugün de mali kuşatmayla Evrensel’i, gerçek gazetecileri sindirmek, susturmak isteyenlere yanıtımız aynıdır: SUSMAYACAĞIZ!
Susmadığımızı o dönemin iktidar sahipleri gördüler. Bugün de Albayraklar görecek!