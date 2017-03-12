İhsan Çaralan: ‘Evet’ MHP’den sonra BBP’yi de böldü!

‘Evet’ MHP’den sonra BBP’yi de böldü!

2 Mart günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’la uzun bir görüşme yapan BBP Genel Başkanı Destici, günlerdir, ‘Evet‘ demeyi açıklamanın sıkıntısını çekiyordu.

Önceki gün Destici’nin ‘Evet’ açıklamasıyla bu durum iyice açığa çıktı. Nitekim BBP’nin önde gelen isimlerinden Ökkeş Şendiller, “Destici’nin açıklamasının kendisini bağladığını” söyledi. BBP Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Hakkı Öznur da salı günü yaptığı açıklamada “Dayatılan bu rejim değişikliğini kabul etmiyoruz” demişti. BBP’nin en etkili iki örgütü olan Maraş ve Sivas il örgütleri de ‘Evet’in BBP’yi bağlamadığını, ‘Destici’nin kararı’ olduğunu açıkça ilan ettiler.

(…)

Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve ‘Evet’in sözcülerinin geleneksel milliyetçiler olan MHP’lilere yaptıkları gibi BBP’yi de FETÖ’cülük ve terör örgütleriyle aynı safta olmakla suçlamakta tereddüt etmeyeceklerini söylemek için kahin olmaya gerek yoktur. Böylece MHP ve BBP’den kopanların da marjinalleşip dağılacağı umulmaktadır.

İhsan Çaralan’ın yazısı