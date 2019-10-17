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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Erdoğan’ın Suriye planının orta direği çöktü!

Suriye sahasındaki güç dengeleri ve güçlerin mevzilenmesi hali son iki-üç gün içinde hızla değişti.

Rusya’nın Suriye’deki hava üssünde bir araya getirdiği, SDG ve Suriye rejimi temsilcilerini anlaştırdığı kesinleşirken, Suriye Ordusu’nun kuzey sınırına doğru harekete geçtiği ve Membiç’in Suriye Ordusu’nun kontrolüne geçtiği ortaya çıktı.

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Nitekim Erdoğan, dün partisinin grubunda yaptığı konuşmada, “Ey batı”, “Ey Arap ligi” diyerek, Suriye politikasını savundu. Ama birkaç gün öncesindeki gibi o zafer kazanmış komutan edasıyla değil, ama gadre uğramış bir siyaset insanı gibi konuştu.  

İhsan Çaralan’ın yazısı

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