İhsan Çaralan: Erdoğan’ın ‘Oturup konuşalım’ çağrısı, bizzat dış politikasının sonucu, yok hükmünde bir çağrıya dönüştü

Yunanistan ve Mısır arasında ‘deniz yetki alanları anlaşması’ imzaladığı ve Türkiye’nin bu anlaşmayı ‘yok hükmünde’ ilan ettiği koşullarda Erdoğan; “Yunan tarafı Mısır ile hiçbir hukuki temeli olmayan bir anlaşmaya yöneldi. Türkiye’nin hiçbir kimsenin hakkında, hukukunda gözü yoktur. Bizim tek talebimiz, bize de aynı anlayışla yaklaşılmasıdır. Gelin Akdeniz’deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim. Herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım…Anlaşmazlıkların hakkaniyet temelinde çözümü için bir her zaman varız….” çağrısı yaptı.

Erdoğan çağrısını, doğal olarak, Doğu Akdeniz ülkeleri olan Kıbrıs Cumhuriyeti, İsrail, Suriye, Mısır’a, Lübnan’a ve Yunanistan’a yapıyor.

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Oysa bu ülkelerle son yıllardaki yeni Osmanlıcı, İhvan kardeşliği çizgisinde bir dış politikayla hareket eden Türkiye’nin İsrail, Mısır, Suriye, Kıbrıs Cumhuriyeti ile diplomatik bir ilişkisi bile yoktur. Lübnan’ın durumu malum. Yunanistan ile de diplomatik ilişki var ama Yunanistan zaten ezeli ve ebedi düşman!

Üstelik de Yunanistan’la Navtex düellosu ve Ayasofya krizi yaşanıyor şu günlerde!

Bunlar nedeniyle de Erdoğan’ın “Gelin oturup konuşalım” çağrısı bizzat Erdoğan hükümetlerinin dış politikasının sonucu olarak, boşuna yapılmış, ‘yok hükmünde bir çağrı’ya dönüşmektedir.

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İhsan Çaralan’ın yazısı